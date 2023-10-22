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22 октября, 23:46

Бадаев убежден, что Алискеров станет большой проблемой для любого средневеса в UFC

Алина Савинова
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев высказался о победе Икрама Алискерова над Уорли Алвесом в поединке на турнире UFC 294.

«Соперник полусредневес и не тот (для включения в рейтинг). Но сам Икрам хорош. У него две досрочные победы. Честно, парень очень впечатляет. Базовая самбист, который набрал ударной техники, ударная мощь при нем. Он очень уверенный в себе молодой парень. Алискеров станет большой проблемой для любого средневеса в потенциальном ближайшем будущем. Яркая победа. Он дает зрителям то, что они хотят», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Алискеров одолел Алвиса нокаутом в первом раунде на турнире UFC 294 в Абу-Даби, который состоялся 21 октября. Теперь на счету 30-летнего Алискерова 16 боев, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-aliskerov-stanet-bolshoi-problemoi-dlya-lyubogo-srednevesa-v-ufc-297751/
Икрам Алискеров
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