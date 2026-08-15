Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: во сколько бой по московскому времени

Российский боец Ислам Махачев проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иэна Мачадо Гэрри на турнире UFC 330. Вечер ММА пройдет на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) в ночь с 15 на 16 августа.

«СЭ» публикует время начала главного боя UFC 330 в крупных регионах РФ.

Москва, Санкт-Петербург, Махачкала, Казань — 06.00;

Калининград — 05.00;

Самара — 07.00;

Уфа, Екатеринбург — 08.00;

Красноярск, Новосибирск — 10.00;

Иркутск — 11.00.

Якутск — 12.00.

Владивосток — 13.00.

Петропавловск-Камчатский — 15.00.

В прямом эфире трансляцию титульного боя UFC 330 покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC 330. Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.