PFL Champions Series 2: время начала, главный кард боев, где смотреть трансляцию

Турнир по смешанным единоборствам PFL Champions Series 2 пройдет с 19 на 20 июля в Кейптауне (ЮАР) в спортивном комплексе «Гранд Вест Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Главное событие турнира — бой за титул чемпиона мира Bellator в среднем весе между американцем Джонни Эблином и нидерландцем Костелло ван Стинис, соглавное — поединок англичанки Дакоты Дичевой и американки Сумико Инабы.

Главный кард PFL Champions Series 2

Джонни Эблин (16-0) — Костелло ван Стинис (16-3)

Дакота Дичева (14-0) — Сумико Инаба (8-1)

Эй Джей Макки (22-2) — Ахмед Магомедов (10-1)

Маккашарип Зайнуков (16-4) — Такеши Идзуми (6-3)

Кори Андерсон (18-6-0-1) — Денис Гольцов (36-8)

Все бои турнира в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый сервис.

Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.