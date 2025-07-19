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19 июля 2025, 09:00

PFL Champions Series 2: время начала, главный кард боев, где смотреть трансляцию

Турнир PFL Champions Series 2 пройдет в Кейптауне 19 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир по смешанным единоборствам PFL Champions Series 2 пройдет с 19 на 20 июля в Кейптауне (ЮАР) в спортивном комплексе «Гранд Вест Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Главное событие турнира — бой за титул чемпиона мира Bellator в среднем весе между американцем Джонни Эблином и нидерландцем Костелло ван Стинис, соглавное — поединок англичанки Дакоты Дичевой и американки Сумико Инабы.

Главный кард PFL Champions Series 2

  • Джонни Эблин (16-0) — Костелло ван Стинис (16-3)

  • Дакота Дичева (14-0) — Сумико Инаба (8-1)

  • Эй Джей Макки (22-2) — Ахмед Магомедов (10-1)

  • Маккашарип Зайнуков (16-4) — Такеши Идзуми (6-3)

  • Кори Андерсон (18-6-0-1) — Денис Гольцов (36-8)

Все бои турнира в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый сервис.

Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.

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