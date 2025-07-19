UFC 318 Холлоуэй — Порье 3: время начала, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Турнир UFC 318 с главным боем Холлоуэй vs. Порье пройдет в Новом Орлеане 20 июля

Турнир UFC 318 состоится в ночь на воскресенье, 20 июля. Событие пройдет в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) в спортивном комплексе «Смути-кинг-центр».

Время начала боев турнире UFC 318

Шоу стартует с ранних прелимов в 1.15 мск 20 июля. Поединки главного карда — в 5.00 мск.

Главным событием вечера станет бой в легком весе за символические титул «главного негодяя» между американцами Максом Холлоуэем и Дастином Порье. В соглавном событии — бой в среднем весе между россиянином Романом Копыловым и бразильцем Пауло Костой.

Кард боев турнира UFC 318

Главный кард

Макс Холлоуэй (26-8) — Дастин Порье (30-9-0-2)

Роман Копылов (14-3) — Паоло Коста (14-4)

Кевин Холланд (28-13-0-1) — Даниэль Родригес (19-5)

Дэн Иге (19-9) — Патрисио Питбуль Фрейре (36-9)

Майкл Джонсон (24-19) — Дэниэл Заллхубер (15-2)

Предварительный кард

Кайлер Филлипс (12-3) — Винисиус Оливейра (22-3)

Марвин Веттори (19-7-1) — Брендан Аллен (24-7)

Николай Веретенников (12-6) — Франсиско Прадо (12-3)

Атеба Гаутье (7-1) — Роберт Валентин (11-5)

Ранний предварительный кард

Ислам Дулатов (11-1) — Адам Фугитт (10-4)

Джим Крут (12-4-2) — Марчин Прахнио (17-8)

Раян Спэнн (22-11) — Лукаш Бржески (9-6-1)

Брунно Феррейра (13-2) — Джексон Макэй (6-0)

Карли Джудис (4-2) — Николь Кальяри (8-3)

Отмененные бои

Икрам Алискеров (16-2) — Бруно Феррейра (13-2)

Нил Мэгни (29-14) — Гуннар Нельсон (19-6-1)

Аманда Рибас (12-6) — Табата Риччи (11-3)

Где смотреть UFC 318

Турнир UFC 318 в прямом эфире и полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass (на платной основе при наличии подписки), начало трансляции — в 1.00 мск 20 июля.

Главный кард и ряд других боев покажет федеральный канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте, ретрансляция доступна на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» при наличии подписки), начало эфира — в 4.15 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 318. Следить за результатами боев 20 июля в Новом Орлеане можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.