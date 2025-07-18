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18 июля 2025, 21:13

Бойца Санчеса арестовали в США за стрельбу из автомобиля

Алина Савинова

Бывший боец UFC Диего Санчес в пятницу, 18 апреля, был арестован в Альбукерке (США), сообщает MMAFighting.

По информации источника, 43-летнему американцу предъявлены два обвинения: стрельба по автомобилю или из него и небрежное обращение с оружием.

Отмечается, что Санчес, находясь на пассажирском сиденье автомобиля, высунулся из окна и выстрелил в воздух. Полиция начала преследование и в итоге задержала нарушителя. Сам Санчес отрицал, что стрелял, но заявил правоохранителям, что в его машине действительно находится пистолет. Сейчас он ждет решения о возможности выхода из-под стражи под залог.

За карьеру в ММА американец одержал 30 побед и потерпел 14 поражений. Он являлся претендентом на пояс чемпиона UFC в легком весе.

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Диего Санчес
ММА
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