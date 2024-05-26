Петр Ян принял предложение Сехудо о бое: «Тройной клоун возвращается! Бронируйте!»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (17-5) ответил на заявление экс-чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-4), который отклонил предложение о бое от Сонга Ядонга (21-7) и бросил вызов россиянину.

«Генри, я слышал, что Китай — твоя счастливая страна, — написал Ядонг в соцсети X. — Здесь ты завоевал золотую олимпийскую медаль в 2008 году. Я приглашаю тебя приехать сюда в этом году в августе, давай устроим шоу для фанатов. Это будет настоящее шоу, прекрати вызывать на бой [Роба] Фонта!»

«Поверь, мне нравится ездить в Китай, потому что там меня называют «Шак», — ответил Сехудо. — Не волнуйся, твое время придет, Сонг, я сделаю из тебя хромого Донга. Но сначала мне нужен Петр Ян. Я русский, чтобы надрать ему задницу».

«CCP против CCC: тройной клоун возвращается на землю своих забытых прошлых достижений. Бронируйте!» — написал Ян на утверждение Сехудо.

Мераб Двалишвили (17-4) победил Сехудо единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Ян победил Сонга Ядонга единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.