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Сегодня, 10:23

Куинтон Джексон: «Скоро появится новость о Джонсе, которая потрясет все сообщество ММА»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтон «Рэмпейдж» Джексон (38-14) рассказал, что в ближайшее время выйдет «шокирующая» новость об экс-чемпионе в полутяжелом и действующем чемпионе в тяжелом весе Джоне Джонсе (27-1).

«Очень скоро появится новость о Джоне Джонсе. Это будет очень большая новость, которая потрясет все сообщество ММА», — сказал Джексон на JAXXON Podcast.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма должна была вывести Джонса из строя на восемь месяцев.

Джон Джонс
Куинтон Джексон
UFC
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