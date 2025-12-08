Чимаев — Яну: «Поздравляю с потрясающим боем, Петр!

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев прокомментировал победу Петра Яна над Мерабом Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323.

«Поздравляю с потрясающим боем, Петр! Желаю тебе быстрого восстановления и возвращения еще более сильным», — написал 31-летний Чимаев в соцсети.

Ян победил в матче-реванше за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. У 32-летнего россиянина теперь 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. 34-летний грузин Двалишвили потерпел пятое поражение при 21 победе.

Ранее россиянина поздравили с победой Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Вадим Немков, Павел Дуров, Умар Нурмагомедов.