Махачев поздравил Яна с завоеванием чемпионского титула UFC

Лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев обратился к соотечественнику Петру Яну, который победил грузина Мераба Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323 в Лас-Вегасе.

Реванш завершился победой 32-летнего россиянина единогласным решением судей. Ян завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе и стал первым российским бойцом UFC, которому удалось вернуть утраченный ранее титул.

«Мераб, ты один из величайших бойцов в клетке. Поздравляю. Петя, ты это заслужил», — написал Махачев в своих соцсетях.

Теперь на счету Яна 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. Двалишвили потерпел пятое поражение в карьере при 21 победе.

ММА UFC: Двалишвили — Ян