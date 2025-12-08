Ян после победы над Двалишвили: «Теперь все встало на свои места»

Российский боец Петр Ян прокомментировал свою победу в поединке с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.

«История свершилась. Спасибо всем, кто поддерживал меня в трудные времена. Особенно моей семье и моей команде — эта победа для вас. Теперь все встало на свои места», — написал 32-летний спортсмен в соцсети.

Ян завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, одержав победу над Двалишвили единогласным решением судей. В марте 2023 года россиянин проиграл 34-летнему грузину на турнире UFC Fight Night 221.

На счету российского бойца в профессиональных ММА сейчас 20 побед при 5 поражениях. У Двалишвили тоже 5 поражений и 21 победа.