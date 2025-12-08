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Ян после победы над Двалишвили: «Теперь все встало на свои места»

Павел Лопатко

Российский боец Петр Ян прокомментировал свою победу в поединке с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.

«История свершилась. Спасибо всем, кто поддерживал меня в трудные времена. Особенно моей семье и моей команде — эта победа для вас. Теперь все встало на свои места», — написал 32-летний спортсмен в соцсети.

Петр Ян.Петр Ян разбил Двалишвили и вернул пояс. Мераб смотрелся беспомощно на фоне россиянина

Ян завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, одержав победу над Двалишвили единогласным решением судей. В марте 2023 года россиянин проиграл 34-летнему грузину на турнире UFC Fight Night 221.

На счету российского бойца в профессиональных ММА сейчас 20 побед при 5 поражениях. У Двалишвили тоже 5 поражений и 21 победа.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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