Хабиб о победе Яна над Двалишвили: «Величайший бой»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал «СЭ» победу Петра Яна над Мерабом Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323.

Ян выиграл единогласным решением судей и вернул себе титул чемпиона в легчайшем весе. Россиянин был обладателем пояса с июля 2020 года по март 2021 года и лишился его в поединке с Алджамейном Стерлингом. Тогда Петра дисквалифицировали за запрещенный удар коленом в голову в четвертом раунде.

«Величайший бой», — сказал Нурмагомедов «СЭ».

Петр Ян взял реванш за поражение от Двалишвили в марте 2023 года. Тогда грузин выиграл единогласным решением судей.

Теперь на счету 32-летнего Яна 20 побед и 5 поражений за карьеру в ММА. Ранее россиянина поздравили с победой Ислам Махачев, Вадим Немков, Павел Дуров, Умар Нурмагомедов.

ММА UFC: Двалишвили — Ян