Немков о победе Яна: «Петр гордится, что он русский — чувствует поддержку»

Боец PFL в тяжелом весе Вадим Немков в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от прошедшего боя между Петром Яном и Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323.

«Петр был лучше. Он не дал Мерабу ничего сделать, сам нанес ущерб, конкурировал в борьбе. Петр провел хорошую подготовку, плюс мотивация. Петр вышел без повреждений на бой, ничего его не тормозило, не мешало полностью раскрыться. Флаг? Это важно для всех спортсменов, которые представляют свою страну. Петр гордится, что он русский — он чувствует поддержку болельщиков. Круто, когда спортсмен может поднять флаг», — сказал Немков «СЭ».

32-летний россиянин победил единогласным решением судей и во второй раз стал абсолютным чемпионом UFC в легчайшем весе.

ММА UFC: Двалишвили — Ян