Павел Дуров: «Рад видеть, как мой приятель Петр Ян стал чемпионом UFC»

Основатель соцсетей «Вконтакте» и Telegram Павел Дуров отреагировал на победу россиянина Петра Яна над грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323.

В ночь на 7 декабря Ян одержал победу над Двалишвили в реванше единогласным решением судей со счетом 49:46, 49:46, 48:47. Бой проходил в Лас-Вегасе.

«Рад видеть, что мой приятель по тренажерному залу Петр Ян стал чемпионом UFC», — написал Дуров в своем Telegram-канале и опубликовал совместное фото с Яном.

Ян взял у Двалишвили реванш — предыдущий поединок соперников в марте 2023 года завершился победой грузина единогласным решением судей.

Теперь на счету Яна 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. Двалишвили потерпел пятое поражение в карьере при 21 победе.