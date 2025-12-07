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7 декабря 2025, 17:50

Умар Нурмагомедов поздравил Петра Яна с победой над Мерабом Двалишвили

Руслан Минаев

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов поздравил соотечественника Петра Яна с победой над грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323.

В ночь на 7 декабря Ян одержал победу над Двалишвили в реванше единогласным решением судей со счетом 49:46, 49:46, 48:47. Бой проходил в Лас-Вегасе.

«Отличный, зрелищный бой. Поздравляю Петр. Думаю, 25 января станет ясно, кто станет следующим», — написал Нурмагомедов в соцсети.

Петр Ян.Петр Ян разбил Двалишвили и вернул пояс. Мераб смотрелся беспомощно на фоне россиянина

В ночь на 25 января Умар Нурмагомедов проведет бой с бразильцем Дейвесоном Фигередо на турнире UFC 324.

Ян взял у Двалишвили реванш — предыдущий поединок соперников в марте 2023 года завершился победой грузина единогласным решением судей.

Теперь на счету Яна 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. Двалишвили потерпел пятое поражение в карьере при 21 победе.

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