Пауло Коста: «Чимаев победит Стрикленда удушающим приемом»

Боец UFC Пауло Коста считает, что чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев досрочно победит Шона Стрикленда на турнире UFC 328.

«Чимаев будет делать то же, что и всегда. Думаю, он заберет спину и завершит бой сабмишном. Стрикленд хорош в защите от борьбы, но его игра в партере не слишком хороша. Вообще не вижу, как Стрикленд может победить. Если бы у него была нокаутирующая мощь, можно было бы что-то сказать, но ее у него нет. Чимаев не будет стоять и обмениваться с ним ударами. Если он сделает это, совершит большую ошибку», — сказал Коста в подкасте CrashboyMMA на YouTube.

Турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Поединок ожидается около 6.00 по московскому времени.