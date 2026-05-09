Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: прямая трансляция боя начнется в 6.30 мск

Россиянин, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев и американец Шон Стрикленд проведут титульный бой в среднем весе на турнире UFC 328 в ночь с 9 на 10 мая. Шоу состоится в спортивном комплексе «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Начало поединка — около 6.00 по московскому времени.

ММА UFC: Чимаев — Стрикленд

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 328. За результатами боя можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

32-летний Чимаев — действующий чемпион UFC в среднем весе. На его счету — 15 побед в 15 поединках. 35-летний Стрикленд в ММА провел 37 поединков, в которых одержал 30 побед и потерпел семь поражений.