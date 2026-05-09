Тактаров считает, что бой в стойке станет проблемой для Чимаева в поединке со Стриклендом

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединков Хамзата Чимаева и Александра Волкова на турнире UFC 328 в США.

«Если Хамзат решит биться в стойке, это будет чревато. А Волков победит — и вверху, и внизу, и везде», — сказал Тактаров «СЭ».

В главном событии вечера Хамзат Чимаев проведет защиту чемпионского пояса в среднем весе против Шона Стрикленда. Александр Волков подерется против Вальдо Кортеса-Акосты в тяжелом весе.

Турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США).

(Давид Петросян)