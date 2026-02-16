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Тактаров — о сопернике Махачева на турнир в Белом доме: «Иан Гарри — чудовище. Он преднамеренно калечит людей»

Олег Тактаров.
Фото Global Look Press

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном поединке россиянина Ислама Махачева и ирландца Иана Гарри на турнире UFC в Белом доме.

«Есть ли у Гарри шансы на победу в бою против Ислама? Шансов ноль. А вот то, что он может Исламу проткнуть глаз или повредить колено — это пожалуйста. Иан Гарри — чудовище. Я бы вообще не разрешал ему выступать на профессиональном уровне. Он преднамеренно калечит людей. Это животное, которое нельзя подпускать к боям вообще», — сказал Тактаров «СЭ».

Ранее инсайдер Альваро Кольменеро сообщил, что Махачев будет отстаивать свой титул чемпиона в полусреднем весе в поединке против Гарри.

Руслан Ботвенко

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Ислам Махачев
Олег Тактаров
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