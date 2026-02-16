Дана Уайт: «Мы уже собрали кард турнира UFC в Белом доме»

Президент UFC Дана Уайт раскрыл новые подробности о подготовке к турниру промоушена, который состоится в резиденции президента США. Мероприятие запланировано на 14 июня и будет приурочено к 250-летней годовщине подписания Декларации независимости.

«Мы собрали кард турнира в Белом доме на прошлой неделе», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Журналисты попытались выяснить, сколько титульных поединков увидят зрители в этот вечер, но Уайт предпочел сохранить интригу.

«Я ничего вам не скажу», — ответил он.

Ранее инсайдер Альваро Кольменеро сообщил, что россиянин Ислам Махачев будет отстаивать свой титул чемпиона в полусреднем весе в поединке против ирландца Иана Гарри на турнире UFC в Белом доме.