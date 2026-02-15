ESPN: Веласкес освобожден условно-досрочно после 11 месяцев тюрьмы за покушение на убийство

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес 15 февраля был освобожден условно-досрочно из тюрьмы штата Калифорния, сообщает ESPN.

Спортсмен находился за решеткой 11 месяцев. На момент вынесения приговора в марте 2025 года суд округа Санта-Клара учел 1283 дня, которые Веласкес уже провел под стражей, включая домашний арест. Изначально ему назначили пять лет лишения свободы за покушение на убийство.

Инцидент произошел в феврале 2022 года. Веласкес преследовал автомобиль Гарри Гуларте, которого обвиняли в растлении несовершеннолетнего родственника бойца — по данным СМИ, им оказался сын Веласкеса. Экс-чемпион протаранил машину и открыл огонь, ранив отчима Гуларте. Сам Гуларте по-прежнему обвиняется в тяжком преступлении, против него подан гражданский иск.

Веласкес признал вину в покушении на убийство, хотя обвинение запрашивало для него от 30 лет до пожизненного срока. На протяжении всего процесса UFC публично поддерживал бойца.

Рекорд 43-летнего американца в ММА — 14 побед и 3 поражения. Последний бой он провел в феврале 2019 года. Веласкес дважды становился чемпионом UFC в тяжелом весе.