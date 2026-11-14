Дана Уайт заявил, что Хабиб никогда не вернется в UFC: «Я перепробовал все, чтобы уговорить его провести еще один бой»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов уже никогда не возобновит карьеру, хотя руководитель промоушена сделал для этого все возможное.

«Хабиб никогда не вернется. Этого точно не произойдет. Поверьте мне: когда он объявил о завершении карьеры, я перепробовал все, чтобы уговорить его провести еще один бой или остаться. Он не захотел. Поэтому сейчас я больше не думаю о гипотетических поединках, терпеть их не могу. Мне интересно только то, что возможно здесь и сейчас», — сказал Уайт Bleacher Report.

В активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Хабиб завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА. Свой последний бой россиянин провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.