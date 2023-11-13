Тренер Уокера заявил, что второй бой с Анкалаевым состоится 13 января

Тренер бразильца Джонни Уокера Джон Кавана сообщил, что второй бой с россиянином Магомедом Анкалаевым состоится 13 января на турнире UFC Fight Night 234, который пройдет в городе Энтерпрайз, штат Невада, США.

Первый бой Анкалаева и Уокера был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны россиянина.

Бразилец в беседе с врачом сказал, что находится в пустыне, в связи с чем врач заявил судье, что спортсмен не в состоянии продолжать бой. Поединок состоялся 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ на турнире UFC 294.