Двалишвили признался, что хочет помириться с Нурмагомедовым

Грузинский чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что хочет помириться с россиянином Умаром Нурмагомедовым перед их поединком в турнире UFC 311.

«Умар Нурмагомедов упомянул мою страну и все еще продолжал проявлять неуважение ко мне. Это неправильно, особенно с его стороны, потому что я его знаю. Каждый раз, когда я его вижу, демонстрирую ему свое уважение. Мы должны уладить этот вопрос сейчас. Мы мужчины. Это нормально», — заявил Двалишвили на пресс-конференции.

Титульный бой Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

Главным событием вечера станет поединок-реванш россиянина Ислама Махачева (26-1) и бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна (22-3). Их первый бой в апреле 2019 года закончилась победой Махачева единогласным решением судей.