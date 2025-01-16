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Сегодня, 11:36

Двалишвили признался, что хочет помириться с Нурмагомедовым

Даниил Аршавский
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Мераб Двалишвили.
Фото Global Look Press

Грузинский чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что хочет помириться с россиянином Умаром Нурмагомедовым перед их поединком в турнире UFC 311.

«Умар Нурмагомедов упомянул мою страну и все еще продолжал проявлять неуважение ко мне. Это неправильно, особенно с его стороны, потому что я его знаю. Каждый раз, когда я его вижу, демонстрирую ему свое уважение. Мы должны уладить этот вопрос сейчас. Мы мужчины. Это нормально», — заявил Двалишвили на пресс-конференции.

Титульный бой Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.
Главным событием вечера станет поединок-реванш россиянина Ислама Махачева (26-1) и бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна (22-3). Их первый бой в апреле 2019 года закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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