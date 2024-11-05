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5 ноября, 23:42

Макгрегор предстал перед судом по делу об изнасиловании

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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор предстал перед судом по делу об изнасиловании, сообщает The Guardian.

На заседании, которое прошло 5 ноября, сторона предполагаемой пострадавшей Никиты Ни Лаймхин заявила, что боец со своим другом Джеймсом Лоуренсом изнасиловали ее в номере отеля. Инцидент произошел в 2018 году. Отмечается, что они были знакомы — Макгрегор забрал ее 8 декабря с вечеринки в Дублине и отвез в пентхаус, где и совершил сексуальное насилие под воздействием наркотических веществ. Лаймхин сообщила, что после этого вернулась домой и вместе с мамой вызвала скорую.

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В 2023-м Макгрегора обвиняли в изнасиловании после одного из матчей финальной серии НБА.

Макгрегор свой последний бой провел в июле 2021-го, уступив Порье ввиду травмы.

Конор Макгрегор
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