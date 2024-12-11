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Двалишвили: «Умар допустил ошибку и заплатит за нее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Грузинский боец Мераб Двалишвили хочет устроить драку с россиянином Умаром Нурмагомедовым после боя на турнире UFC 311.

«Я не хочу проблем с UFC. Я не хочу избивать Умара до боя, потому что он использует это как оправдание и может сняться с титульника. Я хороший работник и не сделаю ничего плохого, что может плохо повлиять на промоушен. Собираюсь игнорировать этих неудачников. Умар — хороший боец, но нехороший человек. В этом моя проблема.

После боя я его отшлепаю, потому что в октагоне это ненастоящий бой. Это спорт. Если Умар не извинится, это произойдет. Если мне надо будет приехать в Дагестан, я сделаю это. Я люблю Дагестан, у меня так много друзей в Дагестане, я уважаю дагестанский народ. Это хорошие люди, но Умар допустил ошибку и заплатит за нее. Я не хочу решать эту проблему до боя, но после боя я найду его», — заявил Двалишвили в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

Бой за титул в легчайшем весе между Нурмагомедовым и Двалишвили станет соглавным на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, который пройдет 18 января.

Всего на счету 28-летнего Умара 18 побед в 18 боях за карьеру. Рекорд 33-летнего Мераба в ММА — 18-4.

Мераб Двалишвили
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