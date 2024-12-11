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Сегодня, 08:14

Базров отреагировал на решение Гэрри сменить шорты в бою с Рахмоновым

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер команды DAR Pro Team Эдуард Базров прокомментировал то, что в бою с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым ирландец Иэн Гэрри сменил шорты.

«Да, Иэн Гэрри во время поединка поменял шорты. Кстати, он давал на этот счет комментарий — то, что он сам не видел, но шорты порвались. Ну, я не думаю, что это был какой-то ход, потому что это практически ничего не дает. Хотя сам я не видел», — приводит слова Базрова Legalbet.kz.

8 декабря в со-главном бою турнира UFC 310 Рахмонов единогласным решением судей победил Иэна Гэрри. Рахмонов стал обязательным претендентом на чемпионский пояс UFC в полусреднем весе, который владеет американец Белал Мухаммад.

Источник: Legalbet
Иэн Мачадо Гэрри
Шавкат Рахмонов
UFC
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