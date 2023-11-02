Майкл Биспинг: «Аспиналл победит Павловича в первом раунде»

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) заявил, что четвертый номер рейтинга в тяжелом весе Том Аспиналл (13-3) быстро одолеет второго номера рейтинга в тяжелом весе россиянина Сергея Павловича (18-1).

«Я думаю, он (Аспиналл. — Прим. «СЭ») победит в первом раунде. Хотя мне нравится Сергей», — написал Биспинг в соцсети X.

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет соглавным событием вечера.