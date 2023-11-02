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Боксер Бутаев проведет свой следующий бой 6 ноября в Сочи против Гаибназарова

Виктория Кравченко
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Российский боксер Раджаб Бутаев проведет свой следующий бой 6 ноября в Сочи против Фазлиддина Гаибназарова из Узбекистана. Эта встреча в среднем весе возглавит турнир «Вечер бокса», организованный при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

«Я рад, что наконец выйду в ринг. Рад, что бой будет в России, и мои родные смогут вживую посмотреть мой бой. Да, Фазлиддин — серьёзный соперник, звание олимпийского чемпиона говорит о многом, но моя цель — стать двукратным чемпионом мира, и неважно, кто будет стоять передо мной», — прокомментировал Бутаев.

Бутаев — бывший регулярный чемпион WBA в полусреднем весе. Этот титул россиянин потерял в последнем бою в апреле 2022 года, раздельным решением судей уступив Эймантасу Станионису.

Раджаб Бутаев
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