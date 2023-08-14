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Сегодня, 09:01

Марк Цукерберг не верит в бой с Илоном Маском: «Он несерьезен, пора двигаться дальше»

Давид Хачатрян
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Илон Маск.
Фото AFP

Один из самых богатых людей в мире — Марк Цукерберг считает, что самый богатый человек в мире Илон Маск, несмотря на все разговоры в соцсетях, не собирается проводить с ним бой.

«Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен и пора двигаться дальше. Я предложил ему реальное время встречи. Дана Уайт предложил сделать это настоящим благотворительным соревнованием. Если Илон когда-нибудь всерьез заговорит о реальной дате и об официальном мероприятии, он знает, как со мной связаться. В противном случае пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к этому виду спорта», — написал Цукерберг в соцсети Threads.

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