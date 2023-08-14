Андрей Корешков ответил критикам Шлеменко: «Кто ему скажет в лицо? Никто»

Российский полусредневес Андрей Корешков (27-4) заявил, что при личной встрече с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко (63-15) никто из известных бойцов его не критикует.

«Конечно, кто ему скажет это в лицо? Никто, если уже Дмитрий Бикрев говорит, что что-то другое имел в виду, и не было никаких посылов. Никто не скажет. Это много говорит о людях, которым что-то не понравилось. Никто ничего не скажет. Таких смелых не найдут», — сказал Корешков Metaratings.