Стерлинг обещает подняться в полулегкий вес и победить Волкановски: «Устрою там настоящий террор»

Действующий чемпион Алджамейн Стерлинг (23-3) признался, что после боя с Шоном О'Мэлли (16-1) поднимется в полулегкий вес и бросит вызов чемпиону Александру Волкановски (26-2).

«Я буду доминировать над О'Мэлли, отправлю эту голую кротокрысу обратно туда, откуда она родом, в нору, из которой она вылезла. Я нацелюсь на Алекса Волкановски, поднимусь в полулегкий вес и устрою там настоящий террор. Выиграю пояс, а потом, возможно, проведу одну-две защиты, и на этом все», — сказал Стерлинг TMZ Sports.