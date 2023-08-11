Илон Маск подтвердил, что договорился о проведении боя с Цукербергом в «древнем Риме»

Бизнесмен Илон Маск заявил, что договорился о месте проведения боя с интернет-предпринимателем Марком Цукербергом. Миллиардеры подерутся в «древнем Риме».

«Бой будет организован мной и организацией Цука (не UFC). Онлайн-трансляцию обеспечит его и моя платформы. В кадре будет древний Рим.

Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры страны. Они согласились на эпичную локацию. Все происходящее будет данью уважения прошлому и настоящему Италии", — написал Маск в Twitter.

Глава UFC Дана Уайт ранее подтвердил потенциальный бой в Колизее и изъявил желание его организовать.