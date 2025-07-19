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19 июля 2025, 12:30

Маккашарип Зайнуков — Такеши Изуми трансляция боя PFL начнется ориентировочно в 21.30 мск

Маккашарип Зайнуков и Такеши Изуми проведут поединок на PFL Champions Series 2 19 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российский боец Маккашарип Зайнуков проведет поединок японцем Такеши Изуми в легком весе на турнире PFL Champions Series 2 19 июля. Вечер ММА пройдет на «Гранд Вест Арене» в Кейптауне (ЮАР) и начнется в 19.00 по московскому времени. Бой Зайнуков — Изуми ожидается около 21.30 мск.

ММА PFL: Зайнуков — Изуми

В прямом эфире турниры PFL в России можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев PFL Champions Series 2 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

У 32-летнего Зайнукова в ММА 16 побед и 4 поражения. 36-летний Изуми в профессиональной карьере одержал 6 побед и потерпел 3 поражения.

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Маккашарип Зайнуков
Такеши Изуми
ММА
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