Денис Гольцов — Кори Андерсон трансляция боя PFL начнется ориентировочно в 21.30 мск

Российский боец Денис Гольцов проведет поединок против американца Кори Андерсона в тяжелом весе на турнире PFL Champions Series 2 в субботу, 19 июля. Вечер смешанных единоборств пройдет на «Гранд Вест Арене» в Кейптауне (ЮАР) и начнется в 19.00 по московскому времени. Бой Гольцов — Андерсон ожидается около 21.30 мск.

ММА PFL: Андерсон — Гольцов

В прямом эфире турниры PFL в России можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев PFL Champions Series 2 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

На счету 35-летнего Гольцова в ММА — 36 побед и 8 поражений. 35-летний Андерсон в профессиональной карьере одержал 18 побед, потерпел шесть поражений и еще один его бой признан несостоявшимся.