Ахмед Магомедов — Эй Джей Макки трансляция боя PFL начнется ориентировочно в 22.00 мск

Российский боец Ахмед Магомедов проведет поединок с американцем Эй Джеем Макки в полулегком весе на турнире PFL Champions Series 2 в субботу, 19 июля. Вечер смешанных единоборств пройдет на «Гранд Вест Арене» в Кейптауне (ЮАР) и начнется в 19.00 по московскому времени. Бой Магомедов — Макки ожидается около 22.00 мск.

ММА PFL: Макки — Магомедов

В прямом эфире турниры PFL в России можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев Champions Series 2 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

29-летний Магомедов в профессиональных ММА одержал 12 побед, потерпел четыре поражения и один поединок признан несостоявшимся. 30-летний Макки в профессиональной карьере одержал 22 победы и потерпел два поражения.