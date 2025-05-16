Макгрегор может вернуться в UFC до конца 2025 года

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор может вернуться в турнир до конца 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя 36-летнего спортсмена.

По словам источника, Макгрегор готов выходить на поединки. «Вопрос в предложении и вариантах», — уточнил он.

До этого сам ирландский боец через социальные сети призывал президента UFC Дану Уайта к переговорам о возвращении.

Макгрегор последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года — уступил техническим нокаутом (остановка врачом) Дастину Порье. В UFC ирландец провел 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.