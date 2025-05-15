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15 мая 2025, 18:58

Махачев ответил раскритиковавшему его Топурии: «Ты — никто в легком весе»

Алина Савинова

Россиянин Ислам Махачев резко ответил экс-чемпиону UFC в полулегком весе Илии Топурии, который назвал его лицемером за нежелание принимать бой.

В среду, 14 мая, глава UFC Дэйна Уайт объявил, что Махачев оставил вакантным чемпионский титул в легком весе и перешел в полусредний вес, чтобы провести поединок с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. После этого Топурия раскритиковал российского бойца.

«Разница между тобой и мной в том, что я зачистил топ своего дивизиона и перешел в следующий. А ты сбежал от двух претендентов, у которых было пять-девять побед подряд в полулегком дивизионе. Ты никто в легком весе, просто большой рот из Испании с красивой прической. Одержи хоть одну победу, и мы поговорим с тобой, мальчик», — написал Махачев в своих соцсетях.

Ислам Махачев.Махачев освободил пояс чемпиона UFC. За его титул сразятся Топурия и Оливейра

Всего за карьеру 33-летний Махачев одержал 27 побед и потерпел одно поражение в ММА. На счету 28-летнего Топурии 16 побед и ни одного поражения. 28 июня испанский боец грузинского происхождения проведет поединок за вакантный пояс UFC в легком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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