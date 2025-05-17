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Хасбик вызвал на бой Топурию: «Отправьте мне контракт, я привезу пояс обратно в Дагестан»

Руслан Минаев

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, бросил вызов бывшему чемпиону UFC в полулегком весе Илии Топурии.

Испанец грузинского происхождения оспорит вакантный пояс в легком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 317 28 июня.

«Эй, Топурия, если действительно хочешь этот пояс, то я готов. Дана Уайт, отправь мне контракт. Я привезу пояс легкого веса обратно в Дагестан», — написал блогер в соцсети.

28-летний Топурия провел за карьеру 16 боев и одержал 16 побед. В UFC его рекорд — 8:0.

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Илия Топурия
Хасбулла Магомедов (Хасбик)
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