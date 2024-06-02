Махачев повторил достижение Хабиба с тремя защитами титула UFC

Сегодня, 2 июня, российский боец Ислам Махачев в третий раз защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. На турнире UFC 302 он победил американца Дастина Порье удушающим приемом.

Предыдущие две защиты были с австралийцем Алексом Волкановски, оба поединка с ним россиянин выиграл.

По количеству защит титула Махачев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым, который также провел три защиты: против Дастина Порье, Джастина Гэтжи и Конора Макгрегора.