Махачев, Нурмагомедов и Уланбеков завершили спарринги перед UFC 311

Российские бойцы Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков завершили спарринги перед турниром UFC 311, сообщает тренер Хавьер Мендес.

«Последний день спаррингов, и я могу с уверенностью сказать, что мы готовы к исполнению плана отца. Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков в отличной форме», — написал специалист в социальной сети.

Турнир UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января в США (Инглвуд).

В главном событии вечера Махачев (26-1) проведет реванш против Армана Царукяна (22-3). В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, россиянин одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном событии вечера Умар Нурмагомедов (18-0) встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили (18-4).

Уланбеков (15-2) выйдет против американца Клэйтона Карпентера (8-0).