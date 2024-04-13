Кард UFC 300: какие бои пройдут на турнире 14 апреля
Турнир UFC 300 пройдет на арене T-Mobile Arena 14 апреля 2024
14 апреля в спортивном комплексе T-Mobile Arena в Парадайзе, штат Невада (США) состоится турнир UFC 300. Вечер смешанных единоборств начнется с прелимов в 01.00 по московскому времени, основной кард стартует в 05.00 мск. «СЭ» публикует кард турнира.
Кард UFC 300:
Алекс Перейра — Джамал Хилл (главный бой)
Чжан Вейли — Янь Сяонань (со-главный бой)
Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй
Чарльз Оливейра — Арман Царукян
Иржи Прохазка — Александр Ракич
Кэлвин Каттар — Алджамейн Стерлинг
Бо Никал — Коди Брендедж
Дейвесон Фигередо — Коди Гарбрандт
Холли Холм — Кайла Харрисон
Содик Юсуфф — Лиего Лопес
Джессика Андрадэ — Марина Родригес
Бобби Грин — Джим Миллер
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