Корешков считает, что у Павловича есть небольшое преимущество в бою с Аспиналлом

Российский боец MMA Андрей Корешков объяснил, почему у Сергея Павловича будет небольшое преимущество в бою с Томом Аспиналлом на UFC 295.

«Не думаю, что у Павловича есть риск потерпеть поражение — все-таки он готовился быть запасным на этот бой. Значит, он в хорошей форме. А Аспиналл узнал об этом внезапно. Поэтому у россиянина будет небольшое преимущество. Возможно, этот маленький эффект неожиданности скажется на результате», — цитирует Корешкова RT.

Бой между Павловичем и Аспиналлом пройдет 11 ноября на UFC 295 в Нью-Йорке и станет соглавным событием турнира.

В своем последнем поединке Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде, Аспиналл победил Марчина Тыбуру (24-8) техническим нокаутом.