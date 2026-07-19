Конор Макгрегор подтвердил разрыв связок и пообещал вернуться в UFC летом 2027 года

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор подтвердил разрыв связок и мениска колена. Ирландец пообещал вернуться в UFC летом 2027 года.

Макгрегор получил травму в бою с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля.

Поединок завершился через 65 секунд после начала техническим нокаутом Макгрегора. Ирландец получил травму колена и не смог продолжить бой. Он заявил, что результат поединка с американцем должен быть аннулирован.

«Это была травма передней крестообразной связки и мениска. Та же травма, что и в первом бою с Холлоуэем, только на этот раз на другой ноге. Довольно шокирующе. Тогда я вернулся к соревнованиям через 9 месяцев, чтобы сразиться с Диего Брандао. С учетом современных достижений в области регенеративной медицины и улучшенных методов тренировок, я вполне могу вернуться к следующему лету. Я хожу без костылей. Недавно я делал упражнения на тренажере для разгибания ног, и все прошло без проблем. Все очень позитивно», — написал Макгрегор в соцсетях.

38-летний ирландец вернулся в UFC после пятилетнего перерыва и проиграл третий бой подряд (второй подряд — из-за травмы). Всего у него 22 победы и 7 поражений в ММА.