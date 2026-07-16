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16 июля, 09:59

Макгрегор: «Бой с Холлоуэем должен быть признан несостоявшимся»

Руслан Минаев
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сделал новое заявление после поражения в реванше от Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.

Ирландец получил травму колена на первой минуте поединка, в результате чего судья остановил бой. Таким образом, Холлоуэй одержал победу техническим нокаутом.

«1. Я получу результаты сканирования моей ноги завтра. 2. Бой должен быть признан несостоявшимся, и все ставки должны быть возвращены», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Конор Макгрегор.«Я вернусь! Для меня все возможно, ведь я верующий!» Что говорил Макгрегор после поражения

38-летний Макгрегор вернулся в UFC после пятилетнего перерыва и проиграл третий бой подряд (второй подряд — из-за травмы). Всего у него 22 победы и 7 поражений в ММА.

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