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Ковингтон считает Махачева фаворитом боя с Гэрри на турнире UFC 330

Руслан Минаев

Экс временный чемпион UFC Колби Ковингтон поделился мнением о бое россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330. Махачев будет защищать титул в полусреднем весе.

«Считаю фаворитом Махачева. Он повалит Гэрри, будет диктовать свой темп и вести бой так, как этого захочет. Махачев слишком силен для этого маленького стручка», — сказал Ковингтон в интервью Helen Yee Sports.

Поединок возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).

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Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
Колби Ковингтон
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