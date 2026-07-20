Ковингтон считает Махачева фаворитом боя с Гэрри на турнире UFC 330

Экс временный чемпион UFC Колби Ковингтон поделился мнением о бое россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330. Махачев будет защищать титул в полусреднем весе.

«Считаю фаворитом Махачева. Он повалит Гэрри, будет диктовать свой темп и вести бой так, как этого захочет. Махачев слишком силен для этого маленького стручка», — сказал Ковингтон в интервью Helen Yee Sports.