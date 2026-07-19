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Аскрен провел прощальную схватку против экс-чемпиона UFC Мухаммада

Алина Савинова

Бывший чемпион ONE Championship и Bellator в полусредней весовой категории Бен Аскрен вернулся на ковер через год после тяжелой формы пневмонии.

В июне 2025 года американец из-за пневмонии перенес операцию по пересадке легких. После долгой реабилитации в ночь с 18 на 19 июля 2026-го Аскрен вышел на схватку против экс-чемпиона UFC Белала Мухаммада на турнире RAF 11. 42-летний американец уступил сопернику, а после схватки объявил об уходе из спорта, хотя официально завершил карьеру семь лет назад.

«Некоторые люди говорят о том, что нужно выложиться на ковре на все сто процентов. Мне реально пришлось это сделать. Какой потрясающий вид спорта и какая благословенная жизнь мне выпала», — написал Аскрен в своих соцсетях.

На счету Аскрена 19 побед при двух поражениях в смешанных единоборствах. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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Бен Аскрен
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