Корешков: «Царукян подставил UFC, он свел на нет все старания организации»

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал снятие Армана Царукяна с UFC 311 из-за травмы спины.

«Вольно или невольно, но Арман подставил организацию. Травма спины у Царукяна не возникла на ровном месте, она была у него давно. До последнего момента Царукян ждал, что боль утихнет. Не знаю, что у Армана — может грыжа, может еще что-то. Для спортсменов это не в новинку, травмы есть абсолютно у всех, просто они проходят в разной форме — у кого-то обостряется, у кого-то нет.

Возможно, Царукян поймал обострение в ходе изнурительной подготовки и пытался сохранить бой. Если все было настолько серьезно, надо было сняться раньше. Арман подставил UFC, долгожданный бой, в который UFC и другие ребята вложили много сил — в раскрутку и в подготовку. Он свел на нет все старания организации. Справедливый вариант со стороны боссов — назначить Царукяну еще один бой за право подраться за титул. С другой стороны, сейчас нет более явных и сильных соперников для Махачева в легком весе, чем Арман», — сказал Корешков MMA.Metaratings.ru.

В титульном поединке на турнире UFC 311, который прошел в ночь с 18 на 19 января, против Махачева вместо Царукяна выступил бразилец Ренато Мойкано. Махачев победил удушающим приемом в первом раунде и защитил титул в четвертый раз в карьере.