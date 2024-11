Кинопоиск эксклюзивно покажет турнир по армрестлингу East vs West 15 с участием семи российских спортсменов

2 ноября состоится номерной турнир серии East vs West с главным событием: Ларратт — Петренко. В составе участников — семеро российский спортсменов. Начало трансляции в 20.00 по московскому времени.

Пятнадцатый турнир армрестлинг-промоушена, кард которого называют сильнейшим в 2024 году, пройдет в Стамбуле. В России его эксклюзивно покажет Кинопоиск.

В рамках турнира состоится 14 поединков, в 10 из них на кону будет стоять титул чемпиона мира. В главном событии вечера легендарный канадский армрестлер Девон Ларратт поборется с Олегом Петренко. Помимо спортивной интриги, схватка будет классическим противостоянием опыта и молодости: Ларратту 49 лет, Петренко — 28.

Впервые в истории промоушена в составе участников сразу семеро российских спортсменов. Виталий Лалетин проведет суперматч против Георгия Дзеранова, а Иван Матюшенко, Ирина Гладкая, Артур Макаров, Ибрагим Сагов, Владимир Майоров и Георгий Таутиев участвуют в поединках за чемпионские пояса.

Ирина Гладкая и Георгий Таутиев — дебютанты East vs West. Встреча Ирины с опытной венгеркой Бригиттой Иванфи откроет турнир. А средневесу Таутиеву, до старта профессиональной карьеры работавшему хирургом, будет противостоять Иракли Зиракашвили.

В карде, где каждая схватка могла бы претендовать на статус главного события, особое внимание приковывает армфайт многократных чемпионов мира — пятикратного Ивана Матюшенко и семикратного Алижана Муратова из Казахстана. Атлеты поборются на левых руках за звание сильнейшего тяжеловеса мира.

Полный кард турнира:

? Ирина Гладкая vs Бригитта Иванфи (правши)

? Азат Срапян vs Даниэль Устинов (правши)

? Нугзари Чикадзе vs Огузхан Кочак (правши)

? Артур Макаров vs Омер Козакоглу (правши)

? Димитрина Петрова vs Каролина Петтерссон (правши)

? Олег Жох vs Беткили Ониани (левши)

? Тодд Хатчингс vs Ёсинобу Канаи (правши)

? Рино Машич vs Ибрагим Сагов (правши)

? Давид Самушия vs Владимир Майоров (правши)

? Виталий Лалетин vs Георгий Дзеранов (правши)

? Иракли Зиракашвили vs Георгий Таутиев (правши)

? Майкл Тодд vs Геннадий Квиквиния (правши)

? Иван Матюшенко vs Алижан Муратов (левши)

? Девон Ларратт vs Олег Петренко (правши) — главное событие

East vs West 15 на Кинопоиске

В 2024 году Кинопоиск в рамках партнерства с Core Sports эксклюзивно показывает в России армрестлинг-турниры серий East vs West и King of the table. Трансляции доступны в разделе «Спорт» с подпиской Яндекс Плюс.