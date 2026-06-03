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Белал Мухаммад: кто следующий соперник

С кем подерется Белал Мухаммад в следующем бою и на каком турнире
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Белал Мухаммад.
Фото Getty Images

Следующий поединок американского бойца палестинского происхождения Белала Мухаммада в полусреднем весе планируется в ночь на 7 июня 2026 года на турнире UFC Fight Night 278 в Энтерпрайзе (США). Промоушен объявил, что его соперником станет бразилец Габриэль Бонфим.

ММА UFC: Мухаммад — Бонфим

На счету 38-летнего Мухаммада в профессиональных ММА 24 победы, 5 поражений и еще один бой признан несостоявшимся. Предыдущий поединок Белал провел 22 ноября 2025 года на UFC Fight Night в Дохе (Катар) против ирландца Иэна Гэрри и уступил ему единогласным решением судей.

Рекорд 28-летнего Бонфима в ММА — 19 побед и 1 поражение. Предыдущим противником Габриэля был Рэнди Браун из Ямайки на UFC Fight Night 264 в Лас-Вегасе 8 ноября 2025 года. Бразилец победил нокаутом во втором раунде.

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Белал Мухаммад
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