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Царукян проведет бой по правилам борьбы с Ковингтоном 18 июня

Второй номер легкого веса UFC Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, проведет бой с американцем Колби Ковингтоном.

Схватка состоится 18 июня на турнире RAF 11. О проведении поединка Царукян — Ковингтон руководство организации заявило 31 мая сразу после выступления 29-летнего россиянина на RAF 09. Царукян победил на турнире американца Килона «Mugzy» Джимисона.

38-летний Ковингтон тоже участвовал в RAF 09 и победил своего соотечественника Криса Вайдмана.

В ММА Царукян провел 26 боев и одержал 23 победы. Его рекорд в UFC — 10-2. На счету Ковингтона 22 боя и 17 побед. В мае 2026 года американец завершил профессиональную карьеру в смешанных единоборствах.

30 мая Царукян сообщил, что не будет запасным для Илии Топурии и Джастина Гейджи на турнире UFC в Белом доме.

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Арман Царукян
Колби Ковингтон
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